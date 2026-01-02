إعلان

الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخلي "النبي صالح" و"عابود" شمال غرب رام الله

كتب : مصراوي

10:58 ص 02/01/2026

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدخلي قريتي "النبي صالح" و"عابود" شمال غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين الحديديتين المقامتين على مدخلي القريتين، ما حال دون دخول المواطنين أو خروجهم من المنطقتين.

وأشارت إلى أن إغلاق المدخلين يعني فرض حصار على قرية "بني زيد الغربية"، إضافة إلى قرية "عابود"، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة.

