استشهاد 12 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي استهدف مخبزًا وخيمة في غزة

قصف إسرائيلي استهدف مخبزًا وخيمة في غزة

وكالات

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية، مخبزا وخيمة للنازحين في حي النصر غربي مدينة غطزة، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية وصول عدد من الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، عقب الهجوم الإسرائيلي على المخبز والخيمة.

في سياق منفصل، أفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بقصف استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وسجّلت وزارة الصحة في غزة، 10 وفيات جديدة بينها 3 أطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع.