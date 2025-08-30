الدفاع الروسية: إسقاط 86 مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل



موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت، ودمرت86 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:00 بتوقيت موسكو في 29 أغسطس (آب) 2025 إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو في 30 أغسطس 2025، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 86 طائرة مسيرة أوكرانية"حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف البيان: "تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و15 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.