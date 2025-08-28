إعلان

حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال

11:09 م الخميس 28 أغسطس 2025

حماس

وكالات

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى تشديد الحصار على قطاع غزة ومنع دخول الغذاء والمياه، تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة، في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات تمثل دعوة رسمية لمواصلة جرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتشكل اعترافًا واضحًا باستخدام التجويع والحصار كسلاح ضد المدنيين الأبرياء، ما يعد دليلًا دامغًا لإدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وشددت "حماس" على أن ما قاله سموتريتش ليس مجرد رأي متطرف معزول، بل يعكس سياسة حكومية معلنة، ويُعتبر فضيحة تكشف حقيقة الاحتلال أمام العالم، مؤكدة أن ما يجري في غزة ليس "معركة عسكرية" بل مشروع إبادة وتهجير جماعي.

وكان الوزير الإسرائيلي قد صرّح، الخميس، بأن على إسرائيل أن تفرض على "حماس" خيارين لا ثالث لهما: "إما الحرب أو الاستسلام"، مشددًا على أن الهدف يتمثل في "تقويض مراكز الثقل العسكري للحركة وصولًا إلى نزع سلاحها".

كما دعا سموتريتش إلى قطع المياه والكهرباء والمواد الغذائية عن سكان غزة، قائلاً: "من لا يموت بالرصاص سيموت جوعًا". وزعم أن الحل الوحيد لسكان القطاع هو "الهجرة الطوعية"، مطالبًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشجيع هذه الخطوة وضم الأراضي إلى إسرائيل، على أن يتخذ المجلس الوزاري الأمني المصغر القرار النهائي بينما يتولى الجيش تنفيذه.

وختم سموتريتش تصريحاته بالتأكيد على أن حكومته "لن تصغي للأصوات الإسرائيلية التي تدعو إلى الاستسلام".

حماس تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال وزير المالية الإسرائيلي تشديد الحصار على قطاع غزة جرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين المجاعة في غزة
