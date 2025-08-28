بينهم مواطنة وطفلها.. 4 شهداء في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة



وكالات

استشهد 3 مواطنين بينهم مواطنة وطفلها، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة وحي الرمال غرب مدينة غزة.

واستشهدت مواطنة وطفلها جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة غانم في مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد مواطنا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب برج فلسطين في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب شارع 8 جنوب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستشهد مواطنا بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب طفل إثر قصف خيمة للنازحين داخل مخيم بدر في منطقة الشاطئ الشمالي.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو مصبح في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا للغد.

ويرتكب الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.