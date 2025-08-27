إعلان

جيش الاحتلال يدعو سكان غزة لإخلاء الشمال تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية

02:30 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن سكان مدينة غزة وشمال القطاع مطالبون بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، استعدادًا لعمليات عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال أدرعي في فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه، مؤكدًا أن هناك "مساحات شاسعة خالية" في جنوب القطاع يمكن للسكان الانتقال إليها، مشيرًا حسب زعمه إلى أن العائلات التي ستنتقل ستحصل على مساعدات إنسانية.

وأضاف أن جيش الاحتلال بدأ تجهيز مناطق في الجنوب لاستيعاب النازحين من خلال نصب خيام ومخيمات إغاثة، وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات ومد أنابيب المياه.

وتأتي دعوة الاحتلال وسط تحذيرات من منظمات إنسانية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التهجير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال سكان غزة العمليات العسكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر