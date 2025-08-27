وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن سكان مدينة غزة وشمال القطاع مطالبون بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع، استعدادًا لعمليات عسكرية مرتقبة في المنطقة.

وقال أدرعي في فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إن إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه، مؤكدًا أن هناك "مساحات شاسعة خالية" في جنوب القطاع يمكن للسكان الانتقال إليها، مشيرًا حسب زعمه إلى أن العائلات التي ستنتقل ستحصل على مساعدات إنسانية.

#عاجل ‼️بيان مهم إلى سكان قطاع غزة وتحديدًا في مدينة غزة وشمال القطاع بخصوص ما ينشر من إشاعات كاذبة بأنه لا يوجد مكان فارغ في جنوب القطاع لانتقال السكان

⭕️قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات… pic.twitter.com/SfApZFZKYb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2025

وأضاف أن جيش الاحتلال بدأ تجهيز مناطق في الجنوب لاستيعاب النازحين من خلال نصب خيام ومخيمات إغاثة، وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات ومد أنابيب المياه.

وتأتي دعوة الاحتلال وسط تحذيرات من منظمات إنسانية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التهجير.