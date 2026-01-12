إعلان

ترامب: إيران عرضت إجراء مفاوضات بعد التهديد باتخاذ إجراء ضد طهران

كتب : مصراوي

11:54 ص 12/01/2026

دونالد ترامب

دبي- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التفاوض مع واشنطن، بعد تهديده بضرب الجمهورية الإسلامية على خلفية قمعها الدموي للمتظاهرين، في وقت أفاد فيه نشطاء اليوم الاثنين بأن حصيلة القتلى في الاحتجاجات بأنحاء البلاد ارتفعت إلى 544 شخصا على الأقل.

ولم يصدر عن إيران أي رد فوري على تصريحات ترامب، التي جاءت بعد أن زار وزير خارجية عمان، الذي طالما قام بدور المحاور بين طهران وواشنطن- إيران مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن لإيران أن تتعهد به تحديدا، لاسيما في الوقت الذي وضع فيه ترامب مطالب صارمة بشأن برنامجها النووي وترسانتها من الصواريخ الباليستية، التي تصر طهران على أنها ضرورية لدفاعها الوطني.

وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال حديثه لدبلوماسيين أجانب في طهران، على أن "الوضع أصبح تحت السيطرة الكاملة"، في تصريحات حادة حملت إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية أعمال العنف، بدون تقديم أي أدلة.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلها قناة الجزيرة الفضائية الممولة من قطر: "لهذا السبب صارت المظاهرات عنيفة ودموية لتوفير ذريعة للرئيس الأمريكي للتدخل."

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

