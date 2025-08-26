إعلان

كوريا الجنوبية ترفض منح القوات الأمريكية مرونة على أراضيها

11:50 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم (الاثنين) أن الرئيس لي جيه- ميونغ اعتبر أن تلبية طلب واشنطن المتعلق بمنح القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده "مرونة" في تحركاتها أمر صعب بالنسبة لسيول.

ويشير مصطلح "المرونة" هنا إلى منح هذه القوات حرية أكبر في تغيير مواقعها أو برامج تدريباتها أو تحركاتها دون خضوعها لقيود مشددة من الجانب الكوري الجنوبي، وهو ما يثير مخاوف متعلقة بسيادة البلاد.

وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي بتصريحاته أثناء رحلته إلى واشنطن، حيث يلتقي اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة ثنائية.

وأوضح لي أن جدول المباحثات يتضمن قضايا الأمن القومي، ومستوى الإنفاق الدفاعي لكوريا الجنوبية، إلى جانب تفاصيل اتفاق تجاري جرى التوصل إليه بين البلدين في أواخر يوليو، بحسب ما نقلته "يونهاب".

الرئيس لي جيه كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية
