الزعيم الروحي لـ الدروز يشكر إسرائيل ويطالب بانفصال السويداء عن سوريا

دمشق - (د ب أ)

طالب حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء السورية، الدول بتقديم الدعم لإقامة "إقليم منفصل" في الجنوب السوري.

واعتبر الهجري، في كلمة ألقاها خلال استقباله القائد الجديد لـ"حركة رجال الكرامة"، مزيد خداج، ونقلها تليفزيون سوريا اليوم الإثنين، أن ما شهدته محافظة السويداء خلال الفترة الماضية كان الهدف منه "إبادة الطائفة الدرزية".

وقال الهجري: "المشروع بدأ بعنوان جديد، بعد المحنة الوجودية الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية، ونطالب كل شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف إلى جانبنا لإعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري لحمايتنا".

وأشاد الهجري بتشكيل "الحرس الوطني" في السويداء، الذي وصفه بأنه "الذراع العسكرية الدرزية التي ستحافظ على الأرض والعِرض بشكل منظم من خلال مختصين وضباط"، مضيفاً أن هذا التشكيل مدعوم من قبل دول معنية بأمر المنطقة.

وفي ختام حديثه، جدد الهجري شكره لإسرائيل على الدعم الذي تقدمه له، وذلك بحسب تسجيل مصور بثته شبكة "الراصد".

وكانت فصائل محلية قد أعلنت قبل أيام تشكيل جسم عسكري تحت مسمى "الحرس الوطني"، وأكدت ولاءها والتزامها المطلق بقرارات حكمت الهجري، واعتباره "الممثل الشرعي والمخوَّل عن أبناء الطائفة الدرزية في السويداء".

وجاء هذا الإعلان بعد تشكيل "لجنة قانونية" لإدارة شؤون المحافظة، وأوضح الهجري أن هذه اللجنة ستتولى مهمة القضايا السياسية والاقتصادية والضابطة العدلية وغيرها، بحسب تليفزيون سوريا.