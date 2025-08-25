إعلان

أحمد الشرع: لست امتدادًا للجماعات الإسلامية أو للربيع العربي

04:47 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع

وكالات

قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، خلال لقائه مع وفد إعلامي عربي، إنه لا يرى نفسه امتدادًا لأي من الأحزاب أو الحركات الإسلامية، سواء الجهادية أو جماعة "الإخوان المسلمين".

وأكد الرئيس السوري الانتقال، اليوم الإثنين، أنه لا يعتبر مشروعه مرتبطًا بموجة "الربيع العربي".

وكشفت القناة 12 العبرية، أن إسرائيل وسوريا باتتا على مقربة من توقيع اتفاقية أمنية جديدة، بوساطة أمريكية ورعاية دول خليجية.

الاتفاق الذي كان يبدو حتى وقت قريب أمرًا مستحيلًا، يهدف إلى تثبيت الاستقرار في سوريا بعد سنوات الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، إلى جانب محاولة إبعاد دمشق عن المحور الإيراني الذي مثّل خلال العقد الماضي التحدي الأكبر لإسرائيل.

الرئيس السوري أحمد الشرع أبو محمد الجولاني جماعة الإخوان المسلمين
