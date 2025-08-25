

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب والمختطفون يموتون، رافضا اقتراح تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب لابيد عن رفضه دعوة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس لتشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى"، موضحا أنه لا داعي "للمشاركة في حكومة مع بن غفير وسموتريتش" للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين.

وأكد أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان خارجية لا يزال قائما، لافتا إلى أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن الحكومة تتعامل مع هراء، والمختطفون يموتون.

وأضاف أن الوعود بتهيئة الظروف لعودة المخطوفين من خلال توسيع المناورات العسكرية "هي بالضبط ما سمعناه قبل رفح، وماذا حدث؟ مات المخطوفون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد".

وكانت جانتس دعا السبت الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، وعضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، إلى تشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى" لمدة ستة أشهر.

وبحسب جانتس، ينبغي خلال هذه الفترة معالجة قضية المختطفين وقانون التجنيد، ثم الإعلان عن انتخابات مبكرة.

وقال جانتس: "أعلم أنهم سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو، لكن هذا غير صحيح.. أريد إنقاذ المختطفين".