بينها 3 شاحنات وقود.. تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة



وكالات

دخل اليوم الاثنين، عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، خلال اليوم الثاني والعشرين، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

ومن بين الشاحنات 3 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، إذ أن الشاحنات بعضها من دولة قطر، وبعضها يتبع الهلال الأحمر المصري.

وعملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة متواصلة لليوم الثاني والعشرين عبر البوابة الجنوبية لمعبر رفح البري من الجانب المصري، وصولا إلى معبر كرم أب سالم، تمهيدا لتفتيشها من جانب سلطات الاحتلال ومن ثم الدفع بها إلى قطاع غزة أو إعادتها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية.

وتم إعادة عددًا من الشاحنات التي تم الدفع بها أمس الأحد إلى مصر، حيث دخلت 205 شاحنات إلى كرم أبو سالم، لكن سلطات الاحتلال أعادت معظمها، وقد أكدت مصادر أن الاحتلال لا يزال يتعنت في مسألة إدخال الشاحنات ويعيدها من معبر كرم أبو سالم.

وأمس الأحد، دخلت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، إذ أن من بين الشاحنات 19 شاحنة إماراتية تضم مواد غذائية متنوعة، إلى جانب عدد من الشاحنات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وعمليات دخول المساعدات الإنسانية تواصلت عبر البوابة الجنوبية لمعبر رفح البري من الجانب المصري، وفقا للغد.