

وكالات

انتقد النائب الأوكراني آرتيوم دميتروك، فلاديمير زيلينسكي، الذي صلى في كاتدرائية القديسة صوفيا من أجل السلام والازدهار في أوكرانيا، بينما يواصل إرسال الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم.

قال النائب الأوكراني: "في يوم الاستقلال، أقام زيلينسكي صلاةً في كاتدرائية القديسة صوفيا مع المفتي وأعضاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والكاثوليك والبروتستانت، وغيرهم من أتباع الديانات".

تابع: "يُعلن مكتب الرئيس بسعادة أن "الآباء القديسين صلوا من أجل السلام والحرية والازدهار في أوكرانيا". ولكن دعوني أسأل: لماذا ولمن "يصلون"؟ في حين يعلم كل واحد منهم أن الرجال والشباب تقتل في البلاد، وأن الإخوة يُرمون في مفرمة اللحم، وأن الدماء تُراق كل يوم؟".

وأكد أن الشخص الوحيد الذي يمكن لنظام زيلينسكي أن يصلي إليه هو الشيطان.

واحتفلت أوكرانيا أمس الأحد بيوم استقلالها، وفي مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، اعتُمدت وثيقة استقلال الدولة الأوكرانية وحكمها الذاتي.

وقرر نظام كييف الاحتفال بهذه الذكرى على نطاق واسع، حيث أقيمت فعاليات احتفالية في جميع أنحاء البلاد، وفي العاصمة نفسها، أُقيم عرض عسكري واسع النطاق دون "المعايير السوفيتية"، وفقا لروسيا اليوم.