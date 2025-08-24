تايوان ترصد 4 مقاتلات و5 سفن عسكرية صينية حول أراضيها

تايبيه - (د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع التايوانية 4 طائرات عسكرية وخمس سفن عسكرية صينية حول تايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

ولم ترد تقارير عن عبور أي من الطائرات خط الوسط لمضيق تايوان أو دخولها منطقة تعريف الدفاع الجوي للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأحد.

وأرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

وحتى الآن هذا الشهر، تتبعت تايوان طائرات عسكرية صينية 370 مرة وسفنا صينية 152 مرة.

يشار إلى أنه منذ سبتمبر 2020، وسعت الصين نطاق استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال زيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.