خلاف حاد بين وزراء في حكومة نتنياهو والجيش حول عملية غزة "تفاصيل"

القاهرة – مصراوي

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبير مستشاريه رون ديرمر، أكدا خلال اجتماع عُقد مؤخراً أن إسرائيل تحظى بدعم كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن أمامها فترة زمنية محدودة لتنفيذ الهجوم العسكري المخطط على مدينة غزة.

ونقلت القناة عن نتنياهو وديرمر قولهما إن ترامب يريد عملية "سريعة وحاسمة"، ولا يرغب في استمرار الحرب ضد حركة حماس لفترة طويلة.

وأضاف التقرير أنه خلال الاجتماع ذاته، نشب خلاف بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ووزراء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير؛ إذ شدد زمير على أن الجيش غير متأكد من المدة التي قد تستغرقها عملية إجلاء المدنيين من مدينة غزة.

وخاطب سموتريتش رئيس الأركان قائلاً: "أصدرنا لكم أمراً بتنفيذ عملية سريعة. برأيي يمكنكم فرض حصار عليهم. من لا يُخلي المكان، لا تدعوه يخرج. لا ماء، لا كهرباء، يمكن أن يموت جوعاً أو يستسلم. هذا ما نريده وأنتم قادرون على فعله".

وبحسب القناة، سأل بن غفير زمير ما إذا كان "خائفاً من المستشار القضائي العسكري"، فرد زمير موضحاً أن الجيش ينفذ عمليات في مناطق أخرى، مثل خان يونس ورفح.

فقال سموتريتش موجهاً كلامه لرئيس الأركان: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية. أنتم لا تريدون هزيمة حماس." فرد زمير غاضباً: "أنت لا تفهم شيئاً. لا تعرف ما هي الكتيبة أو اللواء. هذا يستغرق وقتاً".