في 12 مقاطعة بـ موسكو.. الدفاع الروسية تُسقط 57 مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 57 مسيرة أوكرانية في الفترة من الساعة 17:00 إلى 23:30 بتوقيت موسكو فوق الأراضي الروسية.

وذكرت الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط المسيرات في أجواء مقاطعات بريانسك وكالوجا وسمولينسك وكورسك ولينينجراد وتفير ونوفجورود وأوريول وتامبوف ومقاطعة موسكو وتشوفاشيا وفوق البحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.