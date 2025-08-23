إعلان

صحة غزة تطالب بفتح ممرات آمنة لإدخال أدوية إلى القطاع

05:53 م السبت 23 أغسطس 2025

صحة غزة تطالب بفتح ممرات آمنة لإدخال أدوية إلى الق

وكالات

طالب المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش، بسرعة فتح ممرات آمنة لإدخال أدوية الأمراض المزمنة داخل قطاع غزة، مؤكدا أنه لا بد من حراك دولي بحجم الكارثة التي يعاني منها القطاع.

وقال البرش، خلال تصريحات إعلامية، اليوم السبت، إنه يجب دخول فرق طبية دولية لدعم الطواقم الصحية في القطاع، لأنه لم ير حتى الآن أي تحرك دولي على الأرض بعد إعلان المجاعة بغزة من قبل الأمم المتحدة.

وأكد البرش، أن العالم أمام مأساة كبيرة حقيقية حيث يواجه الفلسطينيون في غزة إبادة صحية وبيئية لأنهم في حاجة إلى محطات تحلية لمعالجة ملوحة المياه الموجودة.

وأشار المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إلى أن احتلال أرض يعاني سكانها المجاعة إسفاف أخلاقي، لأن هناك أكثر من مليون طفل في القطاع يعانون اضطرابات نفسية عميقة.

وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش قطاع غزة المجاعة بغزة
