إرجاء انتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات سورية

د ب أ

قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، وذلك بسبب التحديات الأمنية التي تشهدها هذه المحافظات.

وقال الدكتور نوار نجمة، المتحدث الإعلامي للجنة، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا نشره اليوم السبت ، إن قرار الإرجاء جاء حرصاً من اللجنة على تحقيق تمثيل عادل في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث، مؤكداً أن المخصصات من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات.

وأضاف نجمة أن اللجنة اتخذت هذا القرار لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة التي تضمن إجراء العملية الانتخابية بشكل سليم.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسوما يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على "منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد"، وأشار المرسوم كذلك إلى أن "النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد".

ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.