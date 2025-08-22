حكومة غزة: سكان القطاع دخلوا المرحلة الخامسة من الجوع

وكالات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن تقرير نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أثبت رسميًا وقوع مجاعة في القطاع، مشيرًا إلى أن بيانات الاحتلال الإسرائيلي نفسها تعترف ضمنيًا بوجود المجاعة رغم محاولات إنكارها.

وأكد المكتب في تصريحات إعلامية أن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن ما يحدث هو تجويع ممنهج قد يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن كامل سكان القطاع دخلوا فعليًا المرحلة الخامسة من الجوع، وهي المرحلة الأشد خطورة، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

من جانبه، طالب المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لضمان وصول المساعدات، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأشار فخري إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن إعلان المجاعة في غزة جاء "متحفظًا في أرقامه"، وأن الخبراء الذين صاغوه "يعلمون ذلك ويقرون به"، داعيًا الدول العربية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميًا وقوع المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن ما يجري هو نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية ومنعها الممنهج لإدخال المساعدات الغذائية.