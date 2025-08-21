

وكالات

اندلع حريق في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد أن أقدم رجل على إشعال صناديق القمامة وتحطيم شاشات تسجيل الوصول.

وجرى توقيف المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، على يد موظفين في المبنى "رقم 1" الأربعاء، بعد أن أبلغ عن قيامه بالتجول في المطار وهو يحمل مطرقة.

وأظهرت لقطات من المطار تصاعد دخان أسود من داخل المبنى بينما كان الركاب يهربون من المكان.

وأبانت أيضا المشتبه به مطروحا على الأرض، فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم توقيفه من قبل الموظفين، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت صحيفة إيطالية، إن أحد الموظفين تدخل بعد أن لاحظ تصاعد الدخان داخل المطار.

وكان المشتبه به على ما يبدو يُدمر الشاشات بين المكتبين 12 و13 حين تدخل الموظف.

وصرحت شاهدة تدعى صوفيا كيم، كانت عند المكتب 13 وقت الحادث، لصحيفة "The Mirror": "استدرت لأجد مكتب تسجيل الوصول الآخر مشتعلًا بالنار، حينها بدأت أركض من أجل حياتي ممسكةً بيد زوجي، كان الجميع حولي في حالة ذعر – صراخ وهروب. ظننت أنني سأموت".

وتم تحديد هوية المشتبه به عبر وسائل الإعلام الإيطالية فقط بأنه مقيم مالي في إيطاليا في أواخر العشرينات من عمره، ولم يسبق أن ارتكب أي جرائم. ولم يكن يحمل بطاقة صعود ولم يكن مسافرا، وفقًا لتقارير صحيفة Corriere della" Serra".

وأشارت صحيفة "La Stampa" إلى أن المشتبه به وجه غضبه على ما يبدو فقط نحو تجهيزات المطار، دون الاعتداء على الركاب أو الموظفين العاملين.

وتدخلت شرطة الحدود للمساعدة في تقييد الرجل بينما عمل موظفو الأمن على إخماد الحريق، وفقا لروسيا اليوم.