كتب- محمود الهواري

شارك الدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة، نيابة عن السفير السوداني، في فعاليات اليوم الأول لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين الجديدة برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري.

وحضر الجلسة الافتتاحية كل من وزير الثقافة المصري د أحمد فؤاد هنو، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومدير إدارة الاتحادات والمنظمات بجامعة الدول العربية د رائد الجبوري، وعدد من الأكاديميين والمختصين والإعلاميين من مختلف المؤسسات العربية، وسط مشاركة شباب إعلاميين من عدة دول عربية.

وشارك المستشار الثقافي السوداني كمتحدث في أعمال الجلسة الثانية في القمة، بحضور عدد من الخبراء العرب، والتي عقدت بعنوان "إعلام عربي مؤثر.. وسائل تتخطى الحدود"، حيث أكد على أهمية أن يضطلع الإعلام العربي بدوره في التعريف بحقيقة الحرب في السودان و تمرد مليشيا "الدعم السريع" على الدولة والقوات المسلحة السودانية.

ودعا حسن، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بحرب الكرامة في السودان وفضح انتهاكات المليشيا وفظائعها التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تطرق إلى استعراض انتصارات القوات المسلحة السودانية في المحاور المتعددة، مشيرا لانتهاكات الميليشيات المتمردة وإصرارها على مواصلة حصار مدينة الفاشر وآثارها السالبة على المدنيين خاصة النساء والأطفال ومنع وصول الدواء والغذاء.

يُذكر أن الفعالية انطلقت بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات السودانيين، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى يوم الخميس بمقر الأكاديمية في مدينة العلمين.