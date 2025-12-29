إعلان

تركيا تنفي مزاعم تجنب طائرتها الهبوط في ليبيا خوفا من عمل انتقامي

كتب : مصراوي

05:13 ص 29/12/2025

الطيران التركي

وكالات

نفت أنقرة، اليوم الاثنين، الادعاءات حول امتناع طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية" عن الهبوط في مطار ليبي، خوفا من "عمل انتقامي" مرتبط بحادث تحطم طائرة عسكرية ليبية في أنقرة.

جاء ذلك في بيان نشره مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية عبر منصة "إكس"، ردا على تقارير إعلامية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان، أن رحلة "تي كي 641" من إسطنبول إلى بنغازي في 24 ديسمبر 2025، تم تحويلها إلى مطار بودروم-ميلاس التركي بسبب سرعات رياح تجاوزت الحدود التشغيلية المسموح بها في مطار الوصول، ولا توجد أسباب أخرى لذلك.

وأكد المركز استمرار الرحلات إلى ليبيا بشكل طبيعي في الأيام اللاحقة وفق الجدول الزمني. كما حذر من الانجراف وراء "هذه المزاعم المضللة التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الشقيقة مع ليبيا، مستغلة حادثًا مؤلمًا".

وفي سياق متصل، أقيمت الأحد في مصراتة مراسم دفن رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد، ومستشاره محمد دياب، ومصوره محمد محجوب، الذين قتلوا في الحادث.

كما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الثلاثاء الماضي الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة بعد إقلاعها من مطار "أسن بوغا" باتجاه طرابلس، ووصلت الجثامين إلى طرابلس يوم السبت وسط مراسم تأبين رسمية وشعبية، وفقا لروسيا اليوم.

الطيران التركي ركيا نقرة ائرة ليبيا ركيا تنفي مزاعم تجنب طائرتها الهبوط في ليبيا

