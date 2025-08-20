مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ التحركات الدولية الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وتُثمن في هذا الإطار الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة الأوكرانية ووضع حد للعمليات العسكرية والتداعيات السلبية التي خلفتها.

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، بانعقاد القمة الأمريكية - الروسية في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس، وكذلك بالاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن يوم 18 أغسطس.

وتؤكد مصر أن هذه الجهود تتسق بشكل كامل مع موقفها وتوجهاتها الداعية إلى الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الدولية، مؤكدة أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة الممتدة، وأن السبيل الوحيد يتمثل في مواصلة التفاوض بشكل جاد، وإبداء الإرادة والمرونة السياسية اللازمة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما تعرب مصر عن أملها في أن تفضي هذه الجهود إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى التداعيات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي أثرت بشكل بالغ على الدول النامية، والتي باتت تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة للحرب، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي.

وإذ تُثمن مصر الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، فإنها تعرب في الوقت نفسه عن تطلعها إلى أن يواصل المجتمع الدولي بذل جهوده في منطقة الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطينية بشكل حاسم ونهائي، مشددة على ضرورة قبول الجانب الإسرائيلي بالصفقة التي وافقت عليها حركة حماس، استنادًا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بما يضمن سرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه الإسهام في إرساء الأمن والاستقرار وإحياء مسار التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين ومرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتجدد مصر استعدادها لمواصلة إسهامها، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بشكل بنّاء في دعم المسارات الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين، حرصًا على تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.







