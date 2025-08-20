ترامب: العالم لم يعد يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة



وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين، أن الكوكب لم يعد يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة.

وأشار خلال مناقشة النزاع في أوكرانيا، إلى أن الوضع كان يزداد سوءا فقط تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال: "أعتقد أن الأمر كان يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة، لكن ذلك لن يحدث بعد الآن. هذه هي الأخبار الجيدة. لم تعد مضطرًا للقلق بشأن ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب: "سنرى كيف ستتطور عملية التسوية، لكن الأمر كان يتجه نحو حرب عالمية ثالثة، هذا هو أسوأ ما حدث من حيث الصراعات العسكرية، هذه هي أكبر الأرقام التي رأيناها منذ الحرب العالمية الثانية".

وفي 15 أغسطس، عُقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون في ألاسكا.

واستمر الحوار حوالي 3 ساعات: وجها لوجه في ليموزين القائد الأمريكي أثناء الطريق إلى مكان المحادثات الرئيسي، ثم في شكل ضيق "ثلاثة مقابل ثلاثة".

وفي بيان صحفي حول نتائج المحادثات، أعلن بوتين أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة.

وفي 18 أغسطس، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، كما اتصل الرئيس الأمريكي ببوتين هاتفيا.

وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لاستمرار المشاورات المباشرة بين موسكو وكييف، وتم النظر أيضا في فكرة رفع مستواها.