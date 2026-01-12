إعلان

رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن حظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين مقار البرلمان

كتب : مصراوي

05:53 م 12/01/2026

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

وكالات

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الإثنين، حظر دخول الدبلوماسيين الإيرانيين مقر البرلمان.

وكانت دعت رئيسة البرلمان الأوروبي أمس الأحد، المحتجين في إيران إلى مواصلة التظاهر رغم حملة القمع الشديدة التي تشنها الجمهورية الإسلامية.

ومن جانبها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بسبب دعمهم للاحتجاجات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وردًا على تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن التدخل في الشأن الإيراني من أجل دعم المتظاهرين، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن جيش إيران أعد خططه للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، إنها أوقفت شحنة أسلحة تضم 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة واعتقال 3 أشخاص.

وأوضحت الاستخبارات الإيرانية، أنه تم اعتقال خلية إرهابية من 5 أشخاص مرتبطة بحزب كردي محظور في خرم آباد واعتقال 15 على صلة بقنوات معارضة ناطقة بالفارسية خارج البلاد.

روبرتا ميتسولا البرلمان الأوروبي

