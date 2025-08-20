ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" جيروم باول يضر بقطاع الإسكان بشدة وعليه خفض أسعار الفائدة.

وحث ترامب باول مرارا على خفض أسعار الفائدة ويوجه إليه انتقادات حادة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "هل يستطيع أحدكم رجاء أن يبلغ جيروم باول المتأخر جدا أنه يضر بقطاع الإسكان، بشدة؟ لا يستطيع الناس الحصول على رهن عقاري بسببه، لا يوجد تضخم، وكل الدلائل تشير إلى ضرورة إجراء خفض كبير في أسعار الفائدة".

وقبل أسبوع، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس ترامب يدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول فيما يتعلق بتجديد مقر المجلس في واشنطن.

ومن شأن هذه الخطوة المحتملة أن تُصعد من الضغط الذي يمارسه ترامب على باول لخفض أسعار الفائدة.

ومطلع أغسطس الجاري، قال ترامب إن جيروم باول سيبقى على الأرجح في منصبه حتى مع انتقاد الرئيس الأمريكي الحاد لسياسات البنك المركزي.

وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري، قال ترامب: "إنه يستطيع إقالة باول على الفور.

وقال إن سعر الفائدة في المركزي الأمريكي مرتفع للغاية، مضيفا أن آخرين قالوا إن إقالة باول ستحدث اضطرابا في السوق.

وقبلها بيوم قال، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي ينبغي أن يتولى زمام الأمور إذا استمر رئيسه جيروم باول في رفض خفض أسعار الفائدة، وفقا للغد.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال: يجب على جيروم المتأخر للغاية باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به.