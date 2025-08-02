صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 169 وفاة



غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بينهم طفل واحد بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 169 حالة وفاة، من بينهم 93 طفلًا".

وأكدت وزارة الصحة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.