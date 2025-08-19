أكسيوس: مناقشة ضمانات أمنية لأوكرانيا تشمل قوة جوية أمريكية

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين، الثلاثاء، إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدة دول أوروبية يعملون لوضع ضمانات أمنية لأوكرانيا تتضمن القوة الجوية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بدأ الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح ترامب، أنه ناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع القادة الأوروبيين، لافتا إلى أن مختلف الدول الأوروبية ستقدم هذه الضمانات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن ترامب تحدث مع بوتين لمدة 40 دقيقة في أثناء محادثاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض.