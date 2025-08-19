

وكالات

أعلن فلاديمير زيلينسكي، عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا اقترحت على الولايات المتحدة شراء أسلحة منها بقيمة 90 مليار دولار، بما في ذلك طائرات وأنظمة دفاع جوي.

قال زيلينسكي: "النقطة الثانية من الضمانات هي حزمة الأسلحة الأمريكية التي لا نمتلكها، وتشمل هذه الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، بالفعل هناك حزمة بعروضنا بقيمة 90 مليار دولار".

وأكد زعيم نظام كييف معلومات صحيفة "فايننشال تايمز" حول عرض أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بطائرات مسيرة، دون تحديد المبلغ.

وأشار: "لدينا اتفاقات مع الرئيس الأمريكي بأنهم سيشترون منا الطائرات المسيرة عندما نفتح تصدير الأسلحة".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية في البيت الأبيض ناقش ضمانات الأمن لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.