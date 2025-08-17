وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، إن جماعة الحوثي ستتكبد "ثمناً باهظاً" إذا حاولت تهديد إسرائيل، سواء عبر إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة.

وأوضح كاتس، في تصريحات نقلها موقع "واي نت" العبري، أن إسرائيل تفرض حصاراً جوياً وبحرياً على الحوثيين يُلحق بهم أضراراً كبيرة، مضيفاً: "نفذنا هذا الصباح هجمات على منشآت للطاقة والبنية التحتية... وما حدث ليس سوى البداية".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أي صواريخ تطلق من اليمن ستقابل برد "قوي ومؤلم"، مؤكداً: "كل من يمد يده ضد إسرائيل، سنقطعها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اعتراض صاروخ قادم من اليمن، كما أكد أنه استهدف مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء، بينها منشأة للطاقة، واصفاً الأهداف بأنها "بنى تحتية إرهابية".