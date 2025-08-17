الرئيس الأوكراني: رفض روسيا وقف إطلاق النار يعقِّد الوضع



وكالات

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن رفض روسيا قبول وقف إطلاق النار يعقِّد جهود إنهاء الحرب التي شنتها موسكو قبل أكثر من 3 سنوات.

وقال زيلينسكي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "نرى أن روسيا ترفض دعوات عديدة لوقف إطلاق النار، ولم تحدد بعد متى ستوقف عمليات القتل، وهذا يعقّد الوضع"، وفقا للغد.

وأضاف: "إذا كانوا يفتقرون إلى الإرادة لتنفيذ أمر بسيط بوقف الضربات، فإن الأمر قد يحتاج إلى الكثير من الجهد لجعل روسيا تتحلى بالإرادة لتنفيذ ما هو أكبر بكثير، التعايش السلمي مع جيرانها لعقود".