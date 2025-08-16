بوتين عن وصوله إلى أنكوريج: استقبلت ترامب كـ"جار عزيز"



القاهرة- مصراوي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحفي لقمة ألاسكا مساء الجمعة، إنه عندما هبط في أنكوريج بعد ظهر اليوم، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند نزولهما من الطائرتين باعتباره "جاره العزيز"، معبرًا عن امتنانه لرؤيته بصحة جيدة.

وأضاف بوتين: "أعتقد أن هذا أمر حسن الجوار"، في إشارة إلى الأجواء الودية التي رافقت انطلاق القمة بين الجانبين.

استمر الاجتماع الأول في القمة التي تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قرابة ثلاث ساعات، حيث بدأ اللقاء الذي جمع الزعيمين واثنين من كبار مستشاري كل جانب حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأعلن الكرملين أنه انتهى عند حوالي الساعة 2:15 ظهرًا.

وكان من المقرر أن يعقب الاجتماع جلسة غداء موسعة يشارك فيها المزيد من المسؤولين، لكن يبدو أن ترامب وبوتين قررا المضي قدمًا في عقد المؤتمر الصحفي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم إلغاء الغداء أو أن المحادثات ستستمر بعد الاستماع إلى تصريحات الرئيسين.

وفي وقت سابق، قال الكرملين، في بيان مقتضب إن المفاوضات مع الوفد الأمريكي بصيغة "ضيقة النطاق" قد انتهت.

وكان ترامب قد قال للصحفيين إنه "سيغادر" المباحثات إذا لم تسر الأمور على ما يرام، مضيفًا أنه سيعرف في الدقائق الأولى ما إذا كان بوتين يريد السلام حقًا.

وأضاف الخميس: "إذا كان الاجتماع سيئًا، فسوف ينتهي بسرعة كبيرة. أما إذا كان اجتماعًا جيدًا، فسوف نحصل على السلام في المستقبل القريب".

ومن المقرر أن يشارك الزعيمان في غداء عمل مع الوفد الموسع بعد اختتام هذا الاجتماع.