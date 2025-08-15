قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين (تغطية خاصة)

القاهرة- مصراوي

تحتضن قاعدة "إيلمندورف-ريتشاردسون" الجوية في ألاسكا خلال الساعات القليلة المقبلة قمة تاريخية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد غياب ست سنوات عن اللقاءات المباشرة بينهما، وذلك لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني وتعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وتعد القمة أول قمة روسية أمريكية تعقد داخل الولايات المتحدة منذ عام 1988، إذ تعتبر محطة بالغة الأهمية في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات متباينة بين فرص النجاح ومخاطر الفشل المبكر.

