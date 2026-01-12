إعلان

انخفاض الفول والزيت والعدس واللحوم بالأسواق اليوم

كتبت- ميريت نادي:

12:33 م 12/01/2026

الفول البلدي

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة، والأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.32 جنيه، بزيادة 1.72 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 60.26 جنيه، بتراجع 4.67 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.83 جنيه، بتراجع 94 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.33 جنيه، بتراجع 4.62 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.36 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.02 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.13 جنيه، بتراجع 6.94 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.42 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.68 جنيه، بتراجع 4.86 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.05 جنيه، بتراجع 10.87 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.86 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.15 جنيه، بزيادة 2.23 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.28 جنيه، بتراجع 3.39 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 128.47 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 276.4 جنيه، بتراجع 9.6 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.28 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو المسلى الصناعي: 101.97 جنيه، بتراجع 12.91 جنيه.

الفول الزيت العدس اللحوم

