بوساطة إماراتية.. تبادل 168 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

06:46 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

(د ب أ)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 84 أسيراً من الجانبين بمجموع 168 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4349 أسيراً.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها للبلدين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة "ما يعكس تقديرهما لحرص دولة الإمارات على بذل كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين".

وقالت في بيان اليوم الخميس: مع نجاح هذه الوساطة بلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 16 وساطة، ما يؤكد قوة وتميز العلاقات التي تجمع الإمارات بروسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية على أن الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وزارة الخارجية الإماراتية تبادل 168 أسير بين روسيا وأوكرانيا وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا
