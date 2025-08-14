الأردن يدين تصريحات سموتريتش ضد الدولة الفلسطينية

وكالات

أدان الأردن، موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في الضفة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الخميس، "ندين موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة إي 1 وتصريحاته العنصرية بشأن منع إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضافت الخارجية الأردنية، أن السياسات الإسرائيلية في الضفة تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع في المنطقة.

وفيما سبق قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن خطته الاستيطانية الجديدة تهدف إلى بناء 3 آلاف و400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وأكد سموتريتش، أن خطته الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ستدفن فكرة الدولة الفلسطينية.

من جانبها، قالت محافظة القدس في بيان، إن تفعيل المخطط الاستيطاني لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس إعلان حرب على الهوية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك مشاريع استيطانية جديدة تهدد بتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية.

وأوضحت المحافظة، أن طريق "نسيج الحياة" و"الحديقة الوطنية" أدوات لخنق أحياء الطور والعيسوية، مؤكدة أن أوامر الهدم في العيزرية والتجمعات البدوية تهدف للتمهيد لمخطط القدس الكبرى.

وأشارت المحافظة، إلى أن المخططات الإسرائيلية تهدف لطمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، داعية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لوقف الزحف الاستيطاني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.