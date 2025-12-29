أمريكا تتعهد بتقديم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة

جنيف - (أ ب)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تعهدها بتقديم ملياري دولار كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية الأمريكية، وتحذر وكالات الأمم المتحدة من "التكيف أو الانكماش أو الفناء" في ظل الحقائق المالية الجديدة.

ويمثل هذا المبلغ جزءا صغيرا مما كانت تساهم به الولايات المتحدة في الماضي، لكنه يعكس ما تعتقد الإدارة أنه مبلغ سخي سيحافظ على وضع الولايات المتحدة كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيساهم هذا النموذج الجديد في تقاسم عبء العمل الإنساني للأمم المتحدة بشكل أفضل مع الدول المتقدمة الأخرى، وسيتطلب من الأمم المتحدة تقليص التضخم، والقضاء على التكرار، والالتزام بآليات جديدة قوية للتأثير والمساءلة والرقابة".

وينشيء هذا التعهد صندوقا شاملا سيجري من خلاله توزيع الأموال على الوكالات والأولويات الفردية، وهو جزء أساسي من المطالب الأمريكية بإجراء تغييرات جذرية في المنظمة الدولية، وهي المطالب التي أثارت قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني وأدت إلى تخفيضات حادة في البرامج والخدمات.

ولا يمثل مبلغ الملياري دولار سوى جزء ضئيل من التمويل الأمريكي التقليدي لبرامج المساعدات الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة، والذي بلغ 17 مليار دولار سنويا في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن ما بين 8 و10 مليارات دولار فقط من هذا المبلغ كانت عبارة عن مساهمة طوعية، كما تدفع الولايات المتحدة مليارات الدولارات كرسوم سنوية متعلقة بعضويتها في الأمم المتحدة.

وقال جيريمي ليوين، مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالمساعدات الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في جنيف: "إن صندوق المساعدات ليس مفتوحا أمام المنظمات التي ترغب فقط في العودة إلى النظام القديم. لقد أوضح الرئيس ترامب أن هذا النظام قد انتهى".

وقالت وزارة الخارجية: "سيتعين على وكالات الأمم المتحدة التكيف أو تقليص حجمها أو الإغلاق"، ويقول منتقدون إن تخفيضات المساعدات الأمريكية كانت قصيرة النظر، ودفعت الملايين نحو الجوع والنزوح والمرض، وأضرت بالقوة الناعمة الأمريكية في جميع أنحاء العالم.