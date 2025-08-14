وزير الخارجية: مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني للنشر في غزة (فيديو)

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعلن وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، أمس الأربعاء، أن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني للنشر في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC”، أنه تم إعداد قوائم محددة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي تتلقى التدريب حاليًا في معسكرات مصرية وبالتعاون مع الأردن، وذلك لتعويض الفراغ الأمني الموجود في غزة.

ولفت إلى أن نشر هذه العناصر الشرطية وقضية إعادة إعمار القطاع ستكون تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيشارك في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، موضحًا أن "السلطة الفلسطينية ستدير قطاع غزة عبر لجنة خاصة، تحقيقًا للوحدة الترابية بين شطري الدولة الفلسطينية".

كما أكد وزير الخارجية أن المؤتمر سيشهد عقد عدة ورش تتناول الترتيبات الشرطية والتنمية وإعادة الإعمار، مشددًا على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة غزة عبر مسؤولياتها المختلفة.

ووصف عبد العاطي السياسة الإسرائيلية الحالية بأنها قائمة على فرض الهيمنة واستخدام القوة، بهدف توسيع العمليات العسكرية في غزة تمهيدًا للسيطرة الكاملة على القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية واثقة تمامًا من أن هذه الممارسات لن تحقق لإسرائيل الأمن أو الاستقرار.

وأعاد وزير الخارجية تأكيد موقف مصر الثابت بأن الأمن الإسرائيلي لا يتحقق إلا عبر التجاوب الجاد مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة"، مشددًا على أن "فرض القوة لن يؤدي إلى السلام، بل سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وأشار إلى الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة، موضحًا أن الحكومة "تتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية للعمل على وقف الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل ضد القطاع".

واختتم عبد العاطي حديثه إن "مصر تواصل اتصالاتها مع الطرف الفلسطيني ممثلًا في حركة حماس، والطرف الإسرائيلي، حيث تدفع من خلال هذا التشاور، وبالتنسيق مع الجانب القطري والأمريكي، نحو إمكانية التوصل إلى تهدئة وصفقة توقف الحرب بالكامل وتضمن وصول المساعدات للفلسطينيين".