"سنزيل الأوساخ منها".. ترامب: معدلات الجريمة في واشنطن تتخطى العراق

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن العاصمة واشنطن لديها واحد من بين أعلى معدلات الجريمة في العالم، بما يتخطى العديد من دول العالم الثالث الأكثر عنفا.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن "معدل جرائم القتل في المدينة أعلى من الأماكن المشهورة بالعنف، مثل مكسيكو سيتي، وبوجوتا، وإسلام آباد، وأديس أبابا، أعلى بنحو عشرة أضعاف من الفلوجة في العراق".

وأكد ترامب، أنه "لو كانت واشنطن العاصمة ولاية، لكان معدل جرائم القتل فيها هو الأعلى بين جميع الولايات في أمريكا. لقد تفاقم معدل جرائم العنف في العاصمة، وتضاعف معدل جرائم القتل بشكل أساسي في ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن — ولكن هذه ليست سوى الإحصائيات “الرسمية” الصادرة عن مسؤولي المدينة الفاسدين".

وأشار ترامب، إلى أن "الأرقام الحقيقية أسوأ بكثير. في الواقع، تم إيقاف قائد المنطقة للتو عن العمل بزعم التلاعب بإحصائيات جرائم العنف والعاصمة. وبالمثل، يقول اتحاد الشرطة إن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير. وبما أن الحكومة الديمقراطية في واشنطن العاصمة توقفت إلى حد كبير عن التحقيق في معظم الجرائم واعتقال مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا، فإن الإحصائيات المنشورة لا تعكس حتى جزءا ضئيلا من العنف الفعلي".

وأوضح الرئيس الأمريكي في منشوره، أنه "لم يتم القبض على أحد بتهمة السرقة من المتاجر. لقد تخلى المواطنون الذين يعيشون في خوف إلى حد كبير عن الاتصال بالشرطة، وبدلاً من ذلك اختاروا عدم السير في الشوارع بعد حلول الظلام، وأصبحوا في الأساس سجناء أسرى في مدينتهم. تقوم المتاجر بإغلاق بضائعها خلف جدران زجاجية".

وشدد ترامب على أن "عنف العصابات بين الشباب شائع جدًا لدرجة أنه لا يتم الإبلاغ عنه إلى حد كبير. تبلغ سرقة المركبات في العاصمة أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الوطني. المدارس مختلة تماما. ويخشى المواطنون التحدث أو الاتصال بالشرطة خشية استهدافهم".

وأضاف ترامب: "من المحتمل أن تكون معدلات الجريمة الحقيقية خمسة إلى عشرة أضعاف ما تم الإبلاغ عنه. كانت العاصمة تحت حصار البلطجية والقتلة، ولكن الآن عادت العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية حيث تنتمي. البيت الأبيض هو المسؤول. سوف يقوم الجيش وشرطتنا العظيمة بتحرير هذه المدينة، وإزالة الأوساخ منها، وجعلها آمنة ونظيفة وصالحة للسكن وجميلة مرة أخرى".

وكان ترامب، أصدر قرارا بنشر قوات من الحرس الوطني الأمريكي في العاصمة واشنطن من أجل السيطرة عليها وإعادة ضبط الأمن فيها.