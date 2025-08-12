التعاون الإسلامي: يجب ضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة

وكالات

نددت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في بيان مشترك، الثلاثاء، بنية إسرائيل السيطرة على غزة الذي يتعارض مع القوانين والقرارات الدولية.

وطالب البيان، بالوقف الفوري الدائم للأعمال العدائية الإسرائيلية في غزة وفي الضفة والقدس، مؤكدا أن على إسرائيل كدولة احتلال ضمان دخول المساعدات لقطاع غزة وتأمين عمل المنظمات الإغاثية.

وثمّن البيان، جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة كما طالب بتسريع عمليات إعادة الإعمار، مجددا التأكيد على تأييد حل الدولتين وعلى أن السلام الدائم والعادل لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة ضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المرتكبة في غزة والضفة، مجددتان رفضهما قرار إسرائيل السيطرة على كامل قطاع غزة.