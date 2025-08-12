التلجراف: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا

وكالات

قالت صحيفة "التلجراف"، إن أوكرانيا قد توافق على وقف القتال والتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا بالفعل، كجزء من خطة السلام المدعومة من أوروبا .



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد للقادة الأوروبيين أنهم يجب أن يرفضوا أي تسوية يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها أوكرانيا بأن تتنازل عن المزيد من الأراضي، ولكن "قد يُسمح لروسيا بالاحتفاظ ببعض الأراضي التي استولت عليها".



وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يعني تجميد خط المواجهة كما هو، وتمكين روسيا من السيطرة الفعلية على الأراضي التي تحتلها في لوجانسك، ودونيتسك، وزابوريزهيا، وخيرسون، وشبه جزيرة القرم.



ويأتي تخفيف الموقف التفاوضي لزيلينسكي، قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المُقرر انعقاده في ألاسكا يوم الجمعة المقبل.



وقال مسؤول غربي للصحيفة: "لا يمكن ربط الخطة إلا بالمواقف الحالية التي يتخذها الجيشين (الروسي والأوكراني)".



وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن القلق يتزايد بين أوكرانيا وأوروبا خوفًا من أن يتمكن ترامب وبوتين من التفاوض على إنهاء الحرب الطويلة الأمد على حساب زيلينسكي.



وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس الاثنين: "لديّ مخاوف كثيرة وأمل كبير"، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكيين تعهدوا بالتشاور مع القادة الأوروبيين قبل المحادثات المباشرة بين الرئيسين الأمريكي والروسي.



ووفقًا لـ"التلجراف"، فإن أوكرانيا تبدو راضية بالتنازل عن بعض الأراضي، لكنها لن توافق إلا على تسوية سلمية توفر ضمانات أمنية قوية في شكل تسليم الأسلحة والسماح لها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".