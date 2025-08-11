"لمن يهمه الأمر".. المنشور الأخير لأنس الشريف قبل استشهاده

وكالات

في رسالة بعثها "لمن يهمه الأمر"، كتب مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة أنس الشريف، كلماته الأخيرة قبل دقائق من استشهاده بقصف إسرائيلي استهدف خيمته قرب مستشفى الشفاء.

وفي وداعه غير المباشر، حذّر الشريف من أن "الاحتلال يهدد علناً الآن بغزو شامل لغزة". وعلى مدار 22 شهرًا، رأى الشريف "أنس" "المدينة (غزة) تنزف تحت قصف لا هوادة فيه من البر والبحر والجو".

وبين تجوال ونزوح شهد الشريف "استشهاد عشرات الآلاف وجرح مئات الآلاف" من الفلسطينيين، محذّرًا من أنه "إذا لم ينتهِ هذا الجنون، ستختصر غزة إلى حطام، وتصمت أصوات أهلها، وتمحى وجوههم - وسيذكركم التاريخ كشهود صامتين على إبادة جماعية اخترتم ألا تتوقفوا عنها".

وفي رجاء أخير، طالب أنس الشريف في منشوره على حسابه بموقع "فيسبوك"، بمشاركة "هذه الرسالة والإشارة إلى كل من لديه القدرة على المساعدة في إنهاء هذه المذبحة. الصمت هو تواطؤ".

لم يكن الشريف وحيدا، إذ رافقه على درب الشهادة 4 آخرين هم: ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، محاولات فلسطينيين لانتشال جثامين الشهداء والجرحى عقب القصف الإسرائيلي للخيمة.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم.