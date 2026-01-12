إعلان

بابا الفاتيكان يلتقي بزعيمة المعارضة في فنزويلا

كتب : مصراوي

04:31 م 12/01/2026

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

روما- (أب)-

التقى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بزعيمة المعارضة في فنزويلا والحائزة على جائزة نوبل ماريا كورينا في لقاء خاص بالفاتيكان اليوم الاثنين.

وكان الفاتيكان قد أدرج لاحقا اللقاء، الذي لم يكن سابقا ضمن قائمة اللقاءات المقررة لبابا الفاتيكان، في نشرته اليومية دون تقديم تفاصيل.

وتقوم كورينا بجولة في أوروبا والولايات المتحدة، عقب أن ظهرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتسلم جائزة نوبل للسلام في النرويج.

وقد دعا البابا ليو الرابع عشر للحفاظ على فنزويلا دولة مستقلة بعدما ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في كاراكاس، ونقلته إلى نيويورك ليواجه تهم تهريب المخدرات.

وقال بابا الفاتيكان إنه يتابع التطورات في فنزويلا بـ " قلق بالغ" وحث على حماية الحقوق الإنسانية والمدنية في البلاد.

