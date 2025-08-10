إعلان

هيئة البث: نتنياهو وافق على بحث صفقة شاملة بشأن غزة

10:53 م الأحد 10 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

background

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتفاوض على صفقة شاملة.

من جهته، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء بحث في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطط إسرائيل للسيطرة على معاقل حماس المتبقية في غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقع إتمام الهجوم العسكري الجديد على قطاع غزة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً حرص إسرائيل على الحفاظ على سرعة العمليات العسكرية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام عبرية مساء اليوم: "سوف نتيح مناطق آمنة لانتقال سكان غزة، كما حصل في وقت سابق مع سكان رفح"، مضيفًا أن العملية العسكرية تهدف إلى إنهاء الحرب بسرعة، لكنه رفض تقديم جدول زمني محدد أو تفاصيل دقيقة حول سير العمليات.

