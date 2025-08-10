نتنياهو: عُرض على الفلسطينيين دولة مرات كثيرة لكنهم رفضوها

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الفلسطينيين عُرضت عليهم دولة في كثير من المرات وقد رفضوها ورفضوا كثيرا من العروض، وفق زُعمه.

وأشار نتنياهو، إلى أنه يتوقع إتمام الهجوم العسكري الجديد على قطاع غزة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً حرص إسرائيل على الحفاظ على سرعة العمليات العسكرية.

وأوضح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام عبرية: "سوف نتيح مناطق آمنة لانتقال سكان غزة، كما حصل في وقت سابق مع سكان رفح"، مضيفًا أن العملية العسكرية تهدف إلى إنهاء الحرب بسرعة، لكنه رفض تقديم جدول زمني محدد أو تفاصيل دقيقة حول سير العمليات.

وأشار إلى أنه تم توجيه الجيش لإدخال عدد أكبر من الصحفيين الأجانب إلى غزة، مع الإشارة إلى وجود صعوبات في تأمينهم داخل القطاع.

وأكد نتنياهو أن الدمار في غزة ناجم عن قيام حركة حماس بتفخيخ العديد من المباني، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستفتح ممرات آمنة ومراكز جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

وختم بالتأكيد على توقعه بأن الانتهاء من خطة الهجوم الجديدة على غزة سريعًا إلى حد ما.