أحزاب إسرائيلية تتجه لحل الحكومة رفضًا لخطة احتلال غزة

03:21 م الأحد 10 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مسؤول في "حزب الصهيونية الدينية" القول، إن الحزب سيتجه إلى حل الحكومة إذا لم تتغير خطة احتلال غزة التي أُقِرت فجر الجمعة.

كما نقلت الصحيفة عن حزب "إسرائيل بيتنا" وجود مسعى لعقد جلسة عاجلة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لبحث الخطة المحدثة لغزو واحتلال مدينة غزة.

وقال عضو الكنيست عن حزب" يوجد مستقبل"، كارين الحرار: "حكومتنا غير شرعية وتتخذ قرارات مصيرية بشأن مستقبلنا، وعليها الرحيل".

ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

احتلال غزة البرلمان الإسرائيلي الكنيسة حزب إسرائيل بيتنا حزب الصهيونية الدينية
