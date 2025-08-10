674 يومًا على الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بغزة

وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة لليوم الـ674، حيث سجلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة وصول 47 شهيدًا، بينهم 40 من منتظري المساعدات.



وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 61 ألفًا و639 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 152 ألفًا و850 مصابًا منذ بدء الإبادة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وبلغت حصيلة الضحايا منذ 18 مارس الماضي، عقب خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، 9862 شهيدًا، و40 ألفًا و809 مصابين.