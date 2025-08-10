مقتل امرأة طعنا خارج مبنى سكني في ألمانيا

(د ب أ)

لقيت امرأة 47 عاما حتفها بعد تعرضها لهجوم طعن في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت خارج مبنى سكني في مدينة هاله بشرق ألمانيا.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على امرأة ألمانية 37 عاما كمشتبه بها في الهجوم، والتي كانت في حالة سُكر شديد وقت ارتكاب الجريمة.

وبحسب البيانات، فإن المشتبه بها هددت الضحية لفظيا في الشارع قبل أن تطعنها. وأبلغ أحد سكان المبنى السكني الشرطة على الفور، والتي ألقت القبض على المشتبه بها في مسرح الجريمة.

ونُقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة، لكنها توفيت بعد ذلك بوقت قصير. وتم احتجاز المشتبه بها بناء على أمر من الادعاء العام في هاله.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة.