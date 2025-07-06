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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيطلب موافقة ترامب على إجراءات ضد إيران

09:51 م الأحد 06 يوليه 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيطلب موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراءات ضد أي سعي إيراني لبناء البرنامج النووي.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن هدف تل أبيب إنشاء آلية بقيادة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، وكذلك الحصول على تفويض مشابه لوضع لبنان ما يعني موافقة أمريكية مسبقة للتحرك.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدًا الاثنين، لبحث عدد من الملفات الأمنية على رأسها التوصل لاتفاق في غزة وإيران.

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إيران إسرائيل دونالد ترامب بنيامين نتنياهو
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