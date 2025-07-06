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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى

12:31 ص الأحد 06 يوليه 2025

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن جم

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تل أبيب (د ب أ)

تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم السبت في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت ماكابيت ماير، إحدى المتحدثين خلال المظاهرة الرئيسية في تل أبيب: إن الوقت قد حان من أجل إبرام صفقة تنقذ الجميع، الأحياء والأموات، من أجل صفقة بدون "انتقاء"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وماير هي خالة شقيقين توأم محتجزين لدى حركة حماس.

وتستهدف المظاهرات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تسعى إلى عملية متعددة المراحل ومطولة لإطلاق سراح الرهائن في المفاوضات غير المباشرة القادمة مع حماس.

ووفقا لتقارير إعلامية، سيتم إطلاق سراح 10 رهائن فقط من أصل 20 أسيرًا يفترض أنهم على قيد الحياة خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما.

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تل أبيب نتنياهو قطاع غزة حماس الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الأسرى
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